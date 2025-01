Prayagraj Mahakumbh 2025: महाकुंभ में सीएम योगी और मंत्रियों ने लगाई डुबकी?, कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा, देखें वीडियो

Highlights Prayagraj Mahakumbh 2025: तीर्थराज प्रयाग में पावन संगम तट पर पूजन एवं आरती। Prayagraj Mahakumbh 2025: सदस्यों के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान। Prayagraj Mahakumbh 2025: तीर्थराज प्रयाग में पत्रकार बंधुओं से वार्ता।

Prayagraj Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुई और बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं नीतिगत बदलावों के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की।

#WATCH | #KumbhOfTogetherness | Prayagraj: UP CM Yogi Adityanath says, "... The entire cabinet is present at the Maha Kumbh for the first time... Policies related to the state's development were discussed. Issues related to Prayagraj were also discussed... Uttar Pradesh Aerospace… pic.twitter.com/XDuNmsqQBf— ANI (@ANI) January 22, 2025

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath chairs a special Cabinet meeting at #MahaKumbh2025 in Prayagraj



(Photo source: UP Information Department) pic.twitter.com/xhVsVUIEPB — ANI (@ANI) January 22, 2025

महाकुंभ नगर के अरैल में त्रिवेणी संकुल में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर दो नए सेतु समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘प्रयागराज में सलोरी और हेतापट्टी के बीच गंगा नदी पर नया सेतु बनाने और यमुना नदी पर बने ‘सिग्नेचर पुल’ के समानांतर एक नया सेतु बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।’’ उन्होंने कहा कि प्रयागराज की अपनी आंतरिक यातायात की चुनौतियां हैं।

गंगा नदी पर नया छह लेन का सेतु बन रहा है जो समय रहते पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुंभ में ढांचागत विकास का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा।’’ उन्होंने बताया कि नए निवेश के कुछ प्रस्ताव यहां आए हैं जिनके लिए इच्छा पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) यहां जारी किए जा रहे हैं।

#WATCH | Prayagaj: Uttar Pradesh government's cabinet meeting to be held at the Maha Kumbh today.



(Visuals from Maha Kumbh Mela Circuit House) pic.twitter.com/tYHw3RdZOH — ANI (@ANI) January 22, 2025

#WATCH | UP DGP Prashant Kumar takes a holy dip in Triveni Sangam during the ongoing Maha Kumbh 2025 in Prayagraj pic.twitter.com/1tNWNwH4mu— ANI (@ANI) January 22, 2025

इनमें मिर्जापुर में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश, एक मुरादाबाद और दो अन्य जिलों में निवेश का प्रस्ताव शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहे बलरामपुर में उन्हीं के नाम पर केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया गया है।’’

उन्होंने बताया कि बागपत, हाथरस और कासगंज में पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोड पर नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर प्रदेश के 62 आईटीआई (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के लिए पांच ‘सेंटर ऑफ इन्नोवेशन, इनवेंशन व इनक्यूबेशन ट्रेनिंग सेंटर’ की स्थापना के बारे में भी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि बैठक में प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के नगर निगमों के बांड जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया, ‘‘अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम के बांड जारी किए थे जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रयागराज नगर निगम एक सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के लिए बांड जारी करने जा रहा है।’’

#WATCH | UP Government holds a special Cabinet meeting at #MahaKumbh2025 in Prayagraj pic.twitter.com/qd6tZ1gj9b — ANI (@ANI) January 22, 2025

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath chairs a special Cabinet meeting at #MahaKumbh2025 in Prayagraj pic.twitter.com/oSniQU5PaV— ANI (@ANI) January 22, 2025

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक विकास क्षेत्र हम विकसित करेंगे। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार करेंगे जो प्रयागराज से मिर्जापुर और वहां से भदोही होते हुए काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, वाराणसी और चंदौली से होते हुए यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जुड़ेगा। ढांचागत विकास की दृष्टि से जिस तरह से हम प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र को विकसित करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को नीति आयोग के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है।’’

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘ये विकास क्षेत्र ना केवल पर्यटन की दृष्टि से, बल्कि आर्थिक उन्नयन और रोजगार सृजन की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि चित्रकूट से प्रयागराज को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई।

