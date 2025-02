Prayagraj Mahakumbh 2025: महाकुंभ में उमड़े लोग?, नई दिल्ली भगदड़ को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर और मिर्जापुर में सख्त प्रोटोकॉल, देखिए गाइडलाइन

Highlights रेलवे स्टेशनों पर पूर्व में जारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी जैसे स्नान पर्वों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है और आगे भी यही प्रोटोकॉल जारी रहेगा ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने तक यात्रियों को ‘होल्डिंग एरिया’ में रोककर रखा जाता है।

Prayagraj Mahakumbh 2025: महाकुंभ में देश के हर कोने से पहुंच रही भारी भीड़ और शनिवार को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर और मिर्जापुर समेत धार्मिक आस्था से जुड़े नगरों के रेलवे स्टेशनों पर पूर्व में जारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, ‘‘हम पूर्व में जारी प्रोटोकॉल का ही सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं।

