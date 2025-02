WATCH: डीआरएम ने पूछा, ‘क्या आपके पास टिकट हैं?’, जवाब में महिलाओं ने कहा, ‘नहीं’, ‘नरेन्द्र मोदी जी बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दी’, वीडियो

Highlights बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भगदड़ की वजह अपेक्षाकृत अधिक भीड़ को ही बताया जा रहा है। समूह को देखकर अधिकारी ने उनसे पूछा कि वे यहां क्या कर रही हैं?

Prayagraj Mahakumbh 2025: बिहार में रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब ग्रामीण महिलाओं के एक समूह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्हें बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) जयंत कुमार और प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। डीआरएम रविवार को महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भीड़ के मद्देनजर स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे।

A senior railway official in #Bihar was left stunned when a group of rural women claimed that they had been allowed to travel without #tickets by #PrimeMinisterNarendraModi. (Video courtesy : X)#PMModi#BiharNewspic.twitter.com/fX5zdq3nLG