प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष, कहा- "एक 9वीं फेल बिहार को दिखा रहा विकास की राह", देखें वीडियो

Highlights किशोर ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत पर भरोसा करने के लिए तेजस्वी यादव की भी आलोचना की उन्होंने 10 सितंबर से शुरू होने वाले राजद नेता के आगामी राज्य दौरे की भी आलोचना की उन्हें वाहनों के काफिले और फोटो खिंचवाने के अवसरों पर निर्भर रहने के बजाय पैदल यात्रा करके लोगों से जुड़ने की चुनौती दी

Bihar politics: जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि '9वीं फेल' राजनेता के पास राज्य के विकास का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए आवश्यक शिक्षा का अभाव है।

भोजपुर में एक भीड़ को संबोधित करते हुए किशोर ने कहा, "अगर कोई संसाधनों की कमी के कारण शिक्षित नहीं हो सका, तो यह समझ में आता है। लेकिन अगर किसी के माता-पिता मुख्यमंत्री हैं और वह 10वीं कक्षा पास नहीं कर सका, तो यह शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।"

यादव की शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर चुटकी लेते हुए जन सुराज प्रमुख ने कहा, "एक 9वीं फेल बिहार को विकास की राह दिखा रहा है. उन्हें (तेजस्वी यादव) जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में अंतर नहीं पता और वह बताएंगे कि बिहार कैसे सुधरेगा?" किशोर ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, की विरासत पर भरोसा करने के लिए तेजस्वी यादव की भी आलोचना की।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि अगर यादव को लालू यादव के बेटे होने से परे प्रतिष्ठा बनानी है तो उन्हें कड़ी मेहनत करने और कार्यों के माध्यम से खुद को साबित करने की जरूरत है। उन्होंने 10 सितंबर से शुरू होने वाले राजद नेता के आगामी राज्य दौरे की भी आलोचना की और उन्हें वाहनों के काफिले और फोटो खिंचवाने के अवसरों पर निर्भर रहने के बजाय पैदल यात्रा करके लोगों से जुड़ने की चुनौती दी।

किशोर ने यादव के सरकारी नौकरियों के वादे को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया, उन्होंने बताया कि बिहार के मौजूदा 23 लाख सरकारी कर्मचारी केवल 1.97 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने दलील दी कि अगर यादव अपने वादे पूरे भी कर दें तो भी 98 फीसदी आबादी अप्रभावित रहेगी. किशोर ने यादव को एक पेपर पढ़े बिना समाजवाद पर पांच मिनट तक बोलने की भी चुनौती दी, यह सुझाव देते हुए कि यादव के पास ऐसी अवधारणाओं पर चर्चा करने के लिए आवश्यक समझ का अभाव है।

जन सुराज प्रमुख ने जाति जनगणना लागू करने के विचार का समर्थन किया लेकिन जिस तरह से इसे वर्तमान में एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि जाति-आधारित मुद्दों के बारे में वास्तव में चिंतित पार्टियों को पहले उन राज्यों में जनगणना लागू करनी चाहिए जहां उनके पास शक्ति है और संबंधित समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करना चाहिए।

किशोर ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यदि कांग्रेस पार्टी वास्तव में चिंतित थी, तो उन्हें अपने शासन वाले राज्यों में जाति जनगणना शुरू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुदायों को लाभ मिले।

#WATCH | Bhojpur, Bihar: Jan Suraaj Chief Prashant Kishor says, "... If someone could not get educated because of lack of resources, it is understood. But if someone's parents are Chief Minister and he could not pass 10th class, then this shows their approach towards education. A… pic.twitter.com/GRqJYUkRvh