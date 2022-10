प्रशांत किशोर ने एक ही हमले में राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा को दी पटखनी, बोले- "1990 में भी पिछड़ा था बिहार और आज भी पिछड़ा ही है"

Highlights प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए राजद, जदयू भाजपा और कांग्रेस को खड़ा किया कटघरे में देश को अमूल्य विरासत देने वाला बिहार की यह दुर्दशा इन सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर की है 1990 में बिहार सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा था और 2022 में भी इसकी वही दशा है

चंपारण: गांधी जयंती के मौके पर चंपारण से 'जन सुराज' अभियान की शुरूआत करने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए एक साथ राजद, जदयू भाजपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए खूब खरीखोटी सुनाई। प्रशांत किशोर ने बिहार की 3,500 किलोमीटर की 'जन सुराज यात्रा' शुरू करते हुए कहा कि 90 के दशक से आज तक बिहार केवल पिछड़ेपन में पहले पायदान पर रहता है। इस देश को अमूल्य विरासत देने वाला बिहार की यह दशा सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर की है।

उन्होंने कहा, "हम 30-40 वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं बदला है। 1990 में बिहार सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा था और 2022 में भी इसकी वही दशा है। इसलिए यहां के लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन होना लाजमी है।"

Bihar | We have been listening for 30-40 yrs that education & health services would be improved but nothing has changed in the state. In 1990 Bihar was poorest & most backward & in 2022 it still remains same. People here are bound to migrate to other states: Prashant Kishor pic.twitter.com/hsFjj0MWAs