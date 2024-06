ओवैसी के दिल्ली स्थित घर की नेमप्लेट पर 'भारत-इजराइल संबंध' का पोस्टर, पोती गई काली स्याही

Highlights ओवैसी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनके दिल्ली स्थित घर पर कुछ "अज्ञात बदमाशों" ने तोड़फोड़ की माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ओवैसी ने अपने घर के बाहर की तस्वीरें साझा कीं जिसमें 34 अशोक रोड पर स्थित उनके घर के मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट पर काली स्याही फेंकी गई

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनके दिल्ली स्थित घर पर कुछ "अज्ञात बदमाशों" ने तोड़फोड़ की। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ओवैसी ने अपने घर के बाहर की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें 34 अशोक रोड पर स्थित उनके घर के मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट पर काली स्याही फेंकी गई। ओवैसी ने पोस्ट किया, "कुछ 'अज्ञात बदमाशों' ने आज मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। अब मैं गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है।"

घटना के बाद हैदराबाद के सांसद ने ऐसी घटनाओं को रोकने में असमर्थता के लिए दिल्ली पुलिस पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया और बताया कि ये घटनाएं उनकी लापरवाही के कारण हुईं। उनकी पोस्ट में आगे लिखा था, "जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। अमित शाह यह सब आपकी निगरानी में हो रहा है। ओम बिरला, कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं।"

उपद्रवियों को एक चुनौतीपूर्ण संदेश में, ओवैसी ने उनके कार्यों की निंदा की, उन्हें कायरतापूर्ण कहा और उन्हें इस तरह के हथकंडे अपनाने के बजाय सीधे उनका सामना करने की चुनौती दी। उन्होंने लिखा, "मेरे घर को निशाना बनाने वाले दो कौड़ी के गुंडों से: इससे मैं नहीं डरता। सावरकर-प्रकार का कायराना व्यवहार बंद करो और मेरा सामना करने के लिए पर्याप्त साहस दिखाओ। स्याही फेंकने या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना।"

Some “unknown miscreants” vandalised my house with black ink today. I have now lost count the number of times my Delhi residence has targeted. When I asked @DelhiPolice officials how this was happening right under their nose, they expressed helplessness. @AmitShah this is… pic.twitter.com/LmOuXu6W63