Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने मिलेगे 5550 रुपये का फिक्स्ड इन्ट्रस्ट, जानें क्या है ये स्कीम
By अंजली चौहान | Updated: November 15, 2025 05:26 IST2025-11-15T05:26:23+5:302025-11-15T05:26:23+5:30
Post Office Scheme: भारतीय पोस्ट ऑफिस की स्कीम हर नागरिक को बचत का बेहतर ऑप्शन देती है। डाकघर में टीडी, आरडी, एमआईएस, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं के तहत खाते खोले जा सकते हैं। आज हम आपको डाकघर की एमआईएस (मासिक आय योजना) के बारे में बताएंगे। इस योजना में निवेश करके आप हर महीने ₹5,550 का निश्चित ब्याज कमा सकते हैं। जी हाँ, आप इस योजना में सिर्फ़ एक बार निवेश करके हर महीने अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं।
मंथली इनकम स्कीम देती है 7.4% ब्याज
डाकघर एमआईएस के तहत, आपको केवल एक बार निवेश करना होता है, जिसके बाद आपको हर महीने एक निश्चित ब्याज मिलता है। डाकघर एमआईएस योजना वर्तमान में 7.4% की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है। मासिक आय योजना के तहत ₹1,000 का एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। अधिकतम निवेश ₹9 लाख है। डाकघर की एमआईएस योजना के तहत, आप संयुक्त खाते में अधिकतम ₹15 लाख जमा कर सकते हैं। एमआईएस योजना के तहत, अधिकतम तीन लोगों के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है।
₹9 लाख जमा करें और प्रति माह ₹5,550 का निश्चित ब्याज प्राप्त करें।
अगर आप डाकघर मासिक आय योजना में ₹9 लाख जमा करते हैं, तो आपको 5 वर्षों तक प्रति माह ₹5,550 का निश्चित ब्याज मिलेगा। यह ब्याज सीधे आपके बचत खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डाकघर एमआईएस योजना 5 वर्षों में परिपक्व होती है। परिपक्वता पर, आपके एमआईएस खाते में जमा सभी धनराशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमआईएस योजना में निवेश करने के लिए आपके पास डाकघर बचत खाता होना चाहिए। यदि आपका डाकघर में बचत खाता नहीं है, तो आपको पहले एक खाता खोलना होगा, उसके बाद ही आप मासिक आय योजना के तहत खाता खोल सकते हैं।