बिहार चुनाव में तेजप्रताप यादव का अलग अंदाज?, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र ने की बातचीत, हर सवाल पर बेबाक जवाब

Highlights तेज प्रताप जनता से सीधे संपर्क साधते दिख रहे हैं। बैठकर रैली को संबोधित कर देते हैं तो कभी किसी और तरीके से। कहने से नहीं हिचकते कि वो हवाई नहीं बल्कि जमीनी नेता हैं।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े-बड़े नेताओं के उलट राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव का अलग अंदाज दिख रहा है। पार्टी और घर से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद उन्होंने खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तेज प्रताप खुद महुआ विधानसभा सीटों पर लड रहे हैं, जबकि उन्होंने विधानसभा के 21 सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें वह अपने छोटे भाई राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ भी राघोपुर में उम्मीदवार दिया है। तेज प्रताप जनता से सीधे संपर्क साधते दिख रहे हैं।

कभी कार की छत पर ही बैठकर रैली को संबोधित कर देते हैं तो कभी किसी और तरीके से। उनकी रैलियों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग खुद ही उनको सुनने पहुंच रहे हैं। उनकी रैली में वीडियो रिकॉर्ड करने वालों की भरमार होती है। लगभग हर शख्स मोबाइल कैमरा लिए पूरा भाषण रिकॉर्ड करता है। तेज प्रताप रैलियों में इस बात को भी कहने से नहीं हिचकते कि वो हवाई नहीं बल्कि जमीनी नेता हैं।

सवाल-आपके खिलाफ आपके भाई ही मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप?

वह अभी नादान है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कौन अपना है और कौन पराया। वह जयचंदों के बीच घिरा रहता है। जो मेरे दिल में रहता है, वही मेरे मुंह पर रहता है। लालू जी के समय में राजद का जो सिद्धांत था, उसे खत्म कर दिया गया है। सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर जनशक्ति जनता दल आगे बढ़ रहा है। यही मूल पार्टी जनता के लिए काम करेगी। जबकि अन्य दल अपने स्वार्थ के लिए जनता के बीच जा रहे हैं।

सवाल- आप जयचंद की बात करते हैं तो आखिरकार वह कौन लोग हैं, क्या नाम लेना मुनासिब नही समझ रहे हैं आप?

राजद में जो जयचंद हैं, वे सब भाजपा की ओर से भेजे हुए लोग हैं। राजद के प्रत्याशी जयचंदों के उम्मीदवार हैं, जो जनता के हितों की बात नहीं करते। लेकिन जयचंदों के नामों का खुलासा करना अभी उचित नही होगा। समय आने पर उसका भी खुलासा करेंगे।

सवाल- राजद से निष्कासन पर आप क्या कहेंगे?

पार्टी का लाइन अलग है। उन्होंने जो भी फैसला लिया, हमने उसका कभी प्रतिकार नहीं किया। मैं अब जनता के बीच हूं। हमारी अलग पार्टी है उसपर जनता जो भी फैसला ले। लेकिन मैं यह जनता को बता देना चाहता हूं कि उनका भाला अगर कोई दिल से करेगा तो वह तेज प्रताप ही करेगा। जनता का भी अपार समर्थन मिल रहा है।

सवाल-चुनाव जीतने पर आप और आपकी पार्टी के विधायक किस दल का समर्थन करेंगे?

परिणाम आने के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसका हम समर्थन करेंगे। चाहे वह नीतीश कुमार की हो अथवा अन्य किसी का।

आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे?

पहले परिणाम तो आने दीजिए, चुनाव जीतेंगे तब ना सरकार बनाएंगे। जनता मालिक है। कोई अगर उससे अलग यह दावा करता है तो जनता की आंख में धुल झोंकने का प्रयास कर रहा है।

सवाल- आप लालू यादव के पुत्र हैं और मंत्री रह चुके हैं, राजद से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का रिस्पॉन्स कैसा है?

जहां-जहां जा रहा हूं, वहां जनसैलाब उमड़ रहा है। हर जगह भीड़ जुट रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। युवाओं को अब तक सही अवसर नहीं मिला। इसलिए सब हमारे साथ आ रहे हैं। इस बार बदलाव तय है।

सवाल- अगर आपकी पार्टी जनशक्ति जनता दल सत्ता में आती है तो आपका रोडमैप क्या होगा?

सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं का पलायन और बेरोजगारी। जब हम मंत्री थे तब युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। बाहर से भी लोग बिहार में आकर नौकरी कर रहे थे। लेकिन आज हालात बिगड़ गए हैं। हमें युवाओं को रोजगार देना होगा, उद्यमियों को रोकना होगा। यही हमारा मिशन है।

सवाल-आपके भाई तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के लोग बिहार में महाजंगलराज की बात कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या कहना है?

बिहार में अपराध बढ़ा है इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी ही पिछले दिनों दुलारचंद यादव जी की चुनाव प्रचार के दौरान दिनदहाड़े हत्या हो गई। इससे बडी और क्या घटना हो सकती है? राजधानी पटना की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, डॉक्टर की हत्या हो रही है। जहां तक शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी सिर्फ नाम की है। होम डिलीवरी तक हो रही है। नीतीश कुमार जी पहले ठीक थे, लेकिन अब सही काम नहीं कर रहे हैं। सुशासन का दावा खोखला साबित हो रहा है।

सवाल- बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप किसे मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेंगे?

मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह जनता तय करेगी। सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है। लेकिन इतना तय है कि बिना कृष्ण के आशीर्वाद और बिना हमारी चाबी के ताला नहीं खुलेगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं उस दल का समर्थन करूंगा जिसे जनता पसंद करेगी।

सवाल-जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर "परिवर्तन" की बात कर रहे हैं। आप उन्हें कैसे देखते हैं?

प्रशांत किशोर सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं। जनता उन्हें वोट नहीं देगी। ये लोग जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है।

सवाल- आपके द्वारा पायलट की ट्रेनिंग ले लिए जाने की बात सामने आई थी, क्या आपने विमान उडाने का लाइसेंस ले लिया है।

तेज प्रताप यादव- पायलट का ट्रेनिंग तो अभी चल रहा है। उसको पूरा नहीं हो पाया है। अभी किसी कारणवश रुक गया था। कोर्स हमको छोड़ना पड़ा था, तो उसको घंटा कुछ आवर जो है, उसको कंप्लीट करना पड़ता आवर्स हम तो मैंने यहां पर अप्लाई किया था कि जो पुराना जो घंटे जो हमारे बचे हैं लॉग बुक में 34 घंटा 35 मिनट का जो है उसको पूरा करना होता है।

2 आवर्स कुछ रह गया था, तो हमने फिर से अप्लाई किया था बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से लेकिन जो वहां पे सिद्धार्थ है। एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री का जो एचडी वो होने नहीं दिया। वो बाहरी है। खुद आकर फ्लाइंग करके चला जाता है, लेकिन और सब हमारे जो और भी लोग स्टूडेंट हैं, आठ नौ स्टूडेंट… उन लोग का भी नहीं किया। सीपी में नाम निकाल दिया कि सीपीएल का कोर्स कराया जाएगा लिस्ट में, मेरा नाम दे दिया।

लेकिन जब वहां एडमिशन लेने गए तो वहां मना कर दिया। बोला कि आपके ऊपर डिवोर्स का केस चल रहा है। पढ़ाई-लिखाई को डिवोर्स वाले केस में अटैच कर दिया और कोर्स करवाने से मना कर हमको डायरेक्टर जो है वहां पे हम वो मना किया। डायरेक्टर बड़ा बदतमीज आदमी है। वो बहुत सारे छात्र लोग का रोक कर रखे हुए हैं। नहीं होने दे रहा। मेरा ही छोड़ दीजिए और लोग का भी नहीं कर रहा है।

तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में आपकी मां और बहन काफी सक्रिय हैं। लेकिन आपके लिए घर से किसी ने साथ नही दिया। क्या कहना चाहेंगे?

मां और बहन का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। रही बात नही आने की को दलीय बाध्यता के वजह से यह संभव नहीं हो सका। लेकिन जनता सब जानती है। उन्हें पता है कि जनता का समर्थन मेरे साथ है।

सवाल- जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं?

हमारी अपील है कि बिहार को नई दिशा दें। अब "स्मार्ट सिटी" नहीं, हमें "स्मार्ट गांव" चाहिए। रोजगार, शिक्षा और विकास पर हमारा फोकस होगा। बाकी पार्टियां पुराने मुद्दों पर लड़ रही हैं, लेकिन हम युवाओं और किसानों के लिए नई सोच लेकर आए हैं। और जनता मेरे बातों को ध्यान से सुन भी रही है।

सवाल-आपकी धार्मिक प्रवृत्ति चर्चा का विषय रहता है, क्या कहना चाहेंगे?

तेज प्रताप यादव- मैं भगवान कृष्ण के वंशज हूं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, तो भगवान कृष्ण के हम लोग वंशज हैं। उन्हीं के कुल से हम आते हैं यदुवंश से। तो हमारे जो खून है वह भगवान कृष्ण का है हमारे रगों में।

