Poll Of Polls Results Maharashtra Jharkhand 2024: यहां देखिए 10 एग्जिट पोल रिजल्ट?, महाराष्ट्र-झारखंड में कौन मार रहा बाजी!, सर्वेक्षण एक साथ पढ़िए...

Highlights Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है। Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: सत्तारूढ़ महायुति को 125 से 140 सीट मिल सकती हैं। Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी को बढ़त का अनुमान जताया गया है।

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि 'एक्सिस माई इंडिया' के सर्वेक्षण में झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है। उसका आकलन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन को 81 में से 53 सीट , जबकि भाजपा नीत राजग को 25 सीट मिल सकती हैं।

#WATCH | Mumbai: On exit polls on #MaharashtraAssemblyElection2024, Union Minister Ramdas Athawale says, " The way in the last 10 years, development has happened under the leadership of PM Modi, Maharashtra has received at least Rs 10 lakh crore from the central… pic.twitter.com/aJuJeKhdT6 — ANI (@ANI) November 20, 2024

दैनिक भास्कर के सर्वेक्षण में महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी को बढ़त का अनुमान जताया गया है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि महा विकास आघाड़ी को 135 से 150 सीट तथा सत्तारूढ़ महायुति को 125 से 140 सीट मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान हुआ। जबकि झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए।

#JharkhandElections2024 | As per Axis My India Exit Polls, out of 81 seats, NDA: 12-17, INDIA: 49-59, JKLM: 1-4 and 0-2 seats pic.twitter.com/aLY7vdGvmm — ANI (@ANI) November 20, 2024

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी

झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गठबंधन ‘महायुति’ तथा कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) के बीच मुकाबला है।

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: महाराष्ट्र में महायुति को 150-170 तथा एमवीए को 110-130 सीट

झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) तथा ‘इंडिया’ गठबंधन के बीच मुकाबला है। राजग में भाजपा, आजसू, जनता दल (यूनाइटेड) तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शामिल है , जबकि 'इंडिया' गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल हैं। ‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र में महायुति को 150-170 तथा एमवीए को 110-130 सीट मिल सकती हैं।

Mahayuti poised to win Maharashtra polls, MVA likely to fall short of majority: Exit polls



Read @ANI Story | https://t.co/VuPRaE7Kqk#MaharashtraElection2024#ExitPollResults2024pic.twitter.com/QKpCB85uDb — ANI Digital (@ani_digital) November 20, 2024

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: महायुति को 137-157 तथा एमवीए को 126-146 सीट

‘लोकशाही मराठी-रुद्र’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति 128-142 सीट हासिल करके एक बार सत्ता में बरकरार रह सकती है। एमवीए को 125-140 सीट तथा अन्य को 18-23 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। ‘पी-मार्क’ के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि महायुति को 137-157 तथा एमवीए को 126-146 सीट हासिल हो सकती हैं।

#WATCH | Seraikela Kharsawan: On exit poll predictions on #JharkhandAssemblyElection2024,

BJP candidate from Saraikela assembly constituency & former CM, Champai Soren says, " Exit polls are doing its job. We have gone to every Assembly constituency...corruption is at its peak,… pic.twitter.com/GfD43llgu8 — ANI (@ANI) November 20, 2024

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: महायुति को 152 से 160 सीट

‘पीपुल्स पल्स’ के सर्वेक्षण का आकलन है कि महायुति 175-195 सीट हासिल करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं, एमवीए को 85-112 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। "चाणक्य स्ट्रैटजीज" के एग्जिट पोल में एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार, महायुति को 152 से 160 सीट मिल सकती हैं।

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 25-30 सीट से संतोष

महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। ‘मैट्रिज’ के एग्जिट पोल में कहा गया है कि झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 42-47 सीट हासिल करके अपनी सरकार बनाएगा तथा सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 25-30 सीट से संतोष करना पड़ेगा।

#WATCH | On exit polls on #MaharashtraAssemblyElection2024, Mumbai: NCP-SCP leader Clyde Crasto says, " These are exit polls, we saw what happened in Haryana. Exit polls show something else and the final result is something else...the truth is ground reality is different. We are… pic.twitter.com/f3kPGUPB0A — ANI (@ANI) November 20, 2024

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: भाजपा नीत राजग को 25 सीट मिलने का अनुमान

‘पीपुल्स पल्स’ के सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड में राजग को 44-53 सीट तथा ‘इंडिया’ गठबंधन को 25-37 सीट हासिल हो सकती हैं। 'एक्सिस माई इंडिया' के सर्वेक्षण में झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन को 53 सीट जबकि भाजपा नीत राजग को 25 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है।

Poll Of Polls Exit Poll Results Live Maharashtra Jharkhand 2024: भाजपा गठबंधन को 37 से 40 सीट तथा इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीट मिल सकती

"चाणक्य स्ट्रैटजीज" के एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि झारखंड में राजग को 45 से 50 सीट तथा इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीट मिल सकती हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल ने झारखंड में कांटे की टक्कर का अनुमान जताया है। उसका आकलन है कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37 से 40 सीट तथा इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीट मिल सकती हैं।

#WATCH | On exit poll predictions for Maharashtra elections, Union Minister and RPI(A) chief Ramdas Athawale says, "...Mahayuti will get a clear majority with 160-165 seats. The CM will be of Mahayuti. pic.twitter.com/2iKIM7VQ0X — ANI (@ANI) November 20, 2024

Web Title: Poll Of Polls Results Live Maharashtra Jharkhand 2024 predict Modi magic carrying NDA through in Maharashtra, Jharkhand 10 report see video watch