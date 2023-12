राजस्थान सीएम पद की शपथ लेने वाले भजनलाल शर्मा को उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

Highlights PM मोदी ने उन्हें शुभकामना देने के लिए एक्स पर एक छवि साझा की लिखा- मैं उन्हें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं भाजपा के भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

नई दिल्ली: भाजपा के भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जयपुर में उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे, ने उन्हें शुभकामना देने के लिए एक्स पर एक छवि साझा की।

पीएम मोदी ने लिखा, "राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को जन्मदिन की बधाई। वर्षों से एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने राज्य भर में भाजपा को मजबूत करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। जैसे ही वह अपने मुख्यमंत्री पद की यात्रा शुरू कर रहे हैं, मैं उन्हें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

राजस्थान में भजनलाल शर्मा के दो डिप्टी हैं- "जनता की राजकुमारी" दीया कुमारी, और वरिष्ठ नेता प्रेम चंद बैरवा। शर्मा के शपथ लेने के तुरंत बाद दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित अन्य लोग शामिल हुए।

शपथ ग्रहण में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। गहलोत "प्रतिद्वंद्वी" गजेंद्र सिंह शेखावत के बगल में बैठे। शर्मा, जो शुरू में पार्टी के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा एबीवीपी से जुड़े थे, ने हमेशा लो प्रोफ़ाइल बनाए रखी है। पार्टी सहयोगियों द्वारा उन्हें एक संगठन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

Birthday greetings to Rajasthan's CM Shri Bhajan Lal Sharma Ji. A dedicated Party Karyakarta for years, he has made commendable efforts to strengthen BJP across the state. As he embarks on his Chief Ministerial journey, I wish him the very best in fulfilling people's aspirations.… pic.twitter.com/gtyxOchzNy