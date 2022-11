वीडियो: ‘मोदी, मोदी’ कर रहे समर्थक के लिए पीएम ने रुकवाई अपनी कार, गाड़ी से बाहर निकलकर भीड़ का किया ऐसे अभिवादन

Highlights बेंगलुरु के दौरे पर पीएम मोदी द्वारा अपनी कार को रुकवाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे कार पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए है। वहीं इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि समर्थक उत्साहित होकर ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगा रहे है।

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरु में कर्नाटक लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समीप तथा एक प्रमुख चौराहे पर शुक्रवार को अपनी कार रुकवाई और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों की उत्साही भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया है।

आपको बता दें कि पीएम मोदी ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस तथा ‘भारत गौरव काशी दर्शन’ ट्रेनों को हरी झंड़ी दिखाने के लिए क्रांतिवीर संगोल्लि रायाण्ण (केएसआर) स्टेशन की ओर जा रहे थे। मोदी ने अपनी कार में खड़े होकर भीड़ का अभिवादन किया है। भीड़ में शामिल लोगों ने ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगाए और वे भाजपा के झंड़े लेकर खड़े हुए थे।

The love and affection for Hon’ble PM @narendramodi ji is unparalleled.



Today at the streets of Bengaluru people cheering for Modi Ji. pic.twitter.com/p1fB2LQEa8