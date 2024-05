PM नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर हुए चिंतित, कहा- 'सत्ता में आए तो कराएंगे जांच'

Highlights ओडिशा में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी हुए चिंतित उन्होंने आगे कहा कि अगर सत्ता में आएं तो जांच कराएंगे

Lok Sabha Election 2024: ओडिशा में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के घटनाक्रम पर बात करते हुए कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनकी पार्टी पर कुछ लोग अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। यदि हम सत्ता में आए तो इस बात की जांच कराएंगे कि अचानक से ओडिशा के सीएम की तबीयत इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि हर उस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आज उनकी यह स्थिति हुई।

Every well wisher of Naveen Babu is worried at the sudden deterioration of his health in the last year. Is there any lobby behind this?



After our Government is formed in Odisha, a special committee will be formed to investigate this issue and bring out the complete truth. pic.twitter.com/dZFPKCizL5