Air India Plane Crash: पीएम मोदी ने किया दुर्घटनास्थल का दौरा, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से भी करेंगे बात

Air India Plane Crash: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में हुए विमान हादसे वाले दुर्घटनास्थल का दौरा किया। पीएम मोदी सुबह-सुबह घटनास्थल पहुंचे जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद पीएम अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से बात करेंगे।

मालूम हो कि गुरुवार, 12 जून को एयर इंडिया का लंदन जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल और हर्ष संघवी प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे, जहां वे अपने दौरे से पहले पहुंचे थे। इस बीच, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे और खोज एवं बचाव अभियान के लिए महत्वपूर्ण सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे।

