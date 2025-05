पीएम मोदी का आज सिक्किम दौरा, राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन; जानें शेड्यूल

PM Modi Visit Sikkim Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम का दौरा करेंगे। जहां वह राज्य की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित "सिक्किम@50: जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को पोषित करती है" कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज गंगटोक जाएंगे।

यह कार्यक्रम "सुनाउलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम" थीम पर आधारित एक साल तक चलने वाले उत्सव का हिस्सा है, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर प्रकाश डाला जाएगा। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे और सिक्किम में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे।

प्रमुख पहलों में नामची में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाला एक नया 500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग में सांगाचोलिंग में एक यात्री रोपवे और गंगटोक जिले में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण शामिल है।

