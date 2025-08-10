PM Modi Visit Karnataka: 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन का उद्घाटन; कर्नाटक में आज पीएम मोदी का दौरा

PM Modi Visit Karnataka: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 10 अगस्त को कर्नाटक के बेंगलुरु का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी अपने कार्यक्रम के दौरान राज्य को कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम के अनुसार, वह शहरी संपर्क परियोजनाओं सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी लगभग चार घंटे शहर में रहेंगे। उनका दौरा सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद शुरू होगा।

पीएम मोदी के कार्यक्रम में क्या-क्या अहम मुद्दें

1- प्रधानमंत्री मोदी सुबह लगभग 11 बजे बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई हाई-स्पीड ट्रेनों में बेंगलुरु से बेलगावी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए वंदे भारत और नागपुर (अजनी) से पुणे के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कल, 10 अगस्त को बेंगलुरु के लोगों के बीच आने का इंतज़ार है। केएसआर रेलवे स्टेशन से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे संपर्क बढ़ेगा।"

2- वह बेंगलुरु मेट्रो चरण-2 परियोजना के तहत आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस परियोजना की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं, जिसकी लागत लगभग ₹7,160 करोड़ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बेंगलुरु के शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो चरण-3 की आधारशिला रखी जाएगी। शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।"

3- अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे और ₹15,610 करोड़ से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो चरण-3 परियोजना की आधारशिला रखेंगे।

पीएमओ ने कहा, "परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी।"

4- प्रधानमंत्री मोदी आरवी रोड (रागीगुड्डा) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे।

5- लगभग 1 बजे, प्रधानमंत्री बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो चरण-2 परियोजना के आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर लगभग ₹7,160 करोड़ का खर्च आएगा। इस येलो लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को सेवा मिलेगी।

