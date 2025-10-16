PM Modi Visit Andhra Pradesh: पीएम मोदी आज करेंगे आंध्र प्रदेश का दौरा, 13,430 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की देंगे सौगात

PM Modi Visit Andhra Pradesh: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान उनका 13,430 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों की हैं। वह कुरनूल में ‘‘सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स’’ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का दौरा करूंगा।

मैं श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना करूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद मैं कुरनूल जाऊंगा, जहां 13,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। ये कार्य बिजली, रेलवे, पेट्रोलियम और रक्षा विनिर्माण आदि क्षेत्रों में होंगे।’’

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, वह सुबह कुरनूल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार सुबह नांदयाल जिले के श्रीशैलम में स्थित श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद वह श्रीशैलम के श्री शिवाजी स्पूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे और फिर कुरनूल जाएंगे, जहां वह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी लगभग 13,430 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं कई प्रमुख क्षेत्रों की हैं।’’ मोदी कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन पर ‘ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग’ परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत लगभग 2,880 करोड़ रुपये है। इसी तरह, वह कुरनूल के ओरवकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा के कोप्परथी औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास करेंगे, जिन पर कुल निवेश 4,920 करोड़ रुपये से अधिक होगा। इनसे लगभग 21,000 करोड़ रुपये के निवेश और एक लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है, जिससे राज्य के रायलसीमा क्षेत्र में औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री सब्बावरम से शीलानगर तक छह लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 960 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना विशाखापत्तनम बंदरगाह शहर में यातायात जाम कम करने और व्यापार व रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इसके अलावा, वह पिलेरु-कलुर सड़क खंड के चार लेन विस्तार, कडप्पा-नेल्लोर सीमा से सी.एस. पुरम तक चौड़ीकरण और गुडिवाडा-नुजेला रेलवे स्टेशनों के बीच चार लेन के रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में वह गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे, जो आंध्र प्रदेश में 124 किलोमीटर और ओडिशा में 298 किमी तक फैली है। इसे लगभग 1,730 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसी प्रकार, वह इंडियन ऑयल के 60 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र, चित्तूर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। मोदी कृष्णा जिले के निम्मलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित ‘एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट्स फैक्टरी’ का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 360 करोड़ रुपये है। हाल में नयी दिल्ली के दौरे पर आए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को ‘‘सुपर जीएसटी-सुपर सेविंग्स’’ कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने हाल में जीएसटी प्रणाली में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी है, जिसमें बालों के तेल, कॉर्न फ्लेक्स, बीमा योजनाओं जैसे कई सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर करों में कटौती की गई है।

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख नायडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘कुरनूल में होने वाला ‘सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स’ कार्यक्रम जनता के उत्साह और इस दूरदर्शी पहल की सराहना का उत्सव होगा और मुझे प्रधानमंत्री को इसमें आमंत्रित करने का सौभाग्य मिला।’’ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जनता को जीएसटी सुधारों के लाभ समझाएंगे।

नायडू ने हाल में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के श्रीशैलम दौरे के समय ‘ड्रोन सिटी’ की आधारशिला रखने संबंधी व्यवस्थाएं करें। इन कार्यक्रमों के बाद नायडू बृहस्पतिवार शाम लगभग चार बजकर 40 मिनट पर कुरनूल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदा करेंगे। इस बीच, मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

