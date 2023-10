आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 4 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वह जागेश्वर धाम में पूजा-अर्चना करेंगे। वह पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

पिथौरागढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए गुंजी गांव का दौरा करेंगे। वह जागेश्वर धाम में पूजा-अर्चना करेंगे। वह पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सांस्कृतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को यहां नैनी सैनी हवाई अड्डे से एक सार्वजनिक बैठक स्थल तक यात्रा करते समय भित्तिचित्रों और चित्रों से सजी 6 किलोमीटर लंबी सड़क के कई बिंदुओं पर स्वागत करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत जोलिंगकोंग में भगवान शिव के निवास आदि कैलाश शिखर के दर्शन के साथ करेंगे, जहां से वह गुंजी गांव जाएंगे।

PM Narendra Modi to visit Uttarakhand today.



