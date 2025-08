PM Modi To Visit Japan and China: 2020 गलवान घाटी झड़प के बाद चीन की यात्रा?, एससीओ बैठक में भाग लेंगे पीएम मोदी

Highlights PM Modi To Visit Japan and China: अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। PM Modi To Visit Japan and China: शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। PM Modi To Visit Japan and China: दोनों देशों के बीच सीमा तनाव कम करने के प्रयासों में तेज़ी आई।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन का दौरा करेंगे। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी। उन्होंने पिछली बार 2019 में चीन का दौरा किया था। एससीओ सदस्य देशों के साथ चर्चा में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार पर चर्चा होगी। भारत-चीन संबंधों में स्थिरता और संवाद बहाल करने के प्रयास किए जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक मुलाकात की संभावना है।

इससे पहले, अक्टूबर 2024 में, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। इसके बाद, दोनों देशों के बीच सीमा तनाव कम करने के प्रयासों में तेज़ी आई। प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को जापान का दौरा करेंगे, उसके बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे, जहाँ वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के अगस्त के अंत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए जापान जाने की उम्मीद है। इस दौरान मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर चर्चा होगी, जिसमें जापान द्वारा दो ई-10 शिंकानसेन ट्रेनों का उपहार भी शामिल है। सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में व्यापक सहयोग, जिसमें क्वाड गठबंधन (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

चीन यात्रा-

मोदी 31 अगस्त को चीन की यात्रा करेंगे, जो 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद उनकी पहली यात्रा होगी। वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहाँ क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और आर्थिक सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत-चीन संबंधों को स्थिर करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक है।

वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अन्य नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। ये यात्राएँ चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों को फिर से स्थापित करने और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के प्रयासों के बीच हो रही हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी की उपस्थिति यूरेशिया में बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का संकेत देती है।

