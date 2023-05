व्हाइट हाउस ने किया पीएम मोदी के 22 जून के अमेर‍िका दौरे का ऐलान, स्टेट डिनर की मेजबानी करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन

By विनीत कुमार | Published: May 11, 2023 07:27 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस की ओर से भी कर दी गई है। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से राजकीय रात्रि भोज भी आयोजित किया जाएगा।

22 जून को अमेरिकी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी (फाइल फोटो)