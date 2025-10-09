ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू से की बात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 9, 2025 22:47 IST2025-10-09T22:01:09+5:302025-10-09T22:47:36+5:30

पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी।’’

Highlightsव्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उन्हें उनकी गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी।’’ 

  

मोदी ने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर उन्हें बधाई दी। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुनः पुष्टि की कि किसी भी तरह का आतंकवाद विश्व में कहीं भी अस्वीकार्य है। मोदी ने कहा, ‘‘हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं।’’ इससे पहले मोदी ने ट्रंप से भी बात की और गाजा शांति योजना पर उन्हें बधाई दी।

    

