ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू से की बात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 9, 2025 22:47 IST2025-10-09T22:01:09+5:302025-10-09T22:47:36+5:30
पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी।’’
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उन्हें उनकी गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी।’’
PM Narendra Modi speaks to US President Donald Trump.— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2025
Congratulated President Trump on success of historic Gaza peace plan: PM Modi on phone talks with the US president.
Reviewed good progress achieved in trade negotiations: PM Modi after phone conversation with President… pic.twitter.com/uOB0iWwwRJ
VIDEO | Washington DC: US President Donald Trump (@POTUS) says, "As you know, last night we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And… pic.twitter.com/7T5KDWZetR— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2025
मोदी ने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर उन्हें बधाई दी। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुनः पुष्टि की कि किसी भी तरह का आतंकवाद विश्व में कहीं भी अस्वीकार्य है। मोदी ने कहा, ‘‘हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं।’’ इससे पहले मोदी ने ट्रंप से भी बात की और गाजा शांति योजना पर उन्हें बधाई दी।
#WATCH | US President Donald Trump says, "We settled seven wars, or major conflicts, but wars. And this is number eight. And the one that I thought would be maybe the quickest of all would be Russia-Ukraine. I think that's going to happen, too. But in the meantime, they're losing… pic.twitter.com/7SHqJndnnl— ANI (@ANI) October 9, 2025
#WATCH | US President Donald Trump says, "Last night, we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza, and I think it's going to be a lasting peace, hopefully, an everlasting peace. We secured… pic.twitter.com/Yb4PoykPA5— ANI (@ANI) October 9, 2025
Israeli PM Netanyahu hails President Trump, says he deserves Nobel Peace Prize
Read @ANI Story | https://t.co/qaYAaK6CgQ#IsraeliPM#Netanyahu#PresidentTrump#NobelPeacePrizepic.twitter.com/8V0rNP0ZT6— ANI Digital (@ani_digital) October 9, 2025