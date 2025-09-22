PM Modi Shardiya Navratri 2025 Wishes: PM मोदी ने दी नवरात्रि और GST बचत उत्सव की शुभकामनाएं, आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

PM Modi Shardiya Navratri 2025 Wishes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ दिनों के त्योहार शारदीय नवरात्रि के शुरू होने पर देशवासियों को बधाई दी है। त्योहार के पहले दिन 22 सितंबर को सरकार ने जीएसटी कटौती भी लागू कर दी है जिसके बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने त्योहार के समय जीएसटी की नई दरों को नई ऊर्जा के रूप में बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि शारदीय नवरात्रि के विशेष अवसर पर जीएसटी बचत उत्सव से देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "इस बार नवरात्रि का यह पावन अवसर बेहद खास है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को भी इस दौरान नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए, हम सब मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करें।"

एक अन्य ट्वीट में पीएम ने लिखा, "आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। भक्ति, साहस, संयम और संकल्प से परिपूर्ण यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जय माता दी!"

PM Narendra Modi tweets, "Navratri greetings to all of you. May this sacred festival, filled with devotion, courage, restraint, and determination, bring new strength and new faith into everyone's life. Jai Mata Di!" pic.twitter.com/2zEHLW1M3Y — ANI (@ANI) September 22, 2025

जीएसटी सुधारों पर PM मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि जीएसटी सुधार भारत की विकास यात्रा को गति देंगे। उन्होंने इसे "आत्मनिर्भर भारत" के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से भारत की समृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, "कल (सोमवार) से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा। आप अपनी पसंद की चीज़ें आसानी से खरीद पाएँगे। इससे गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, व्यापारी और दुकानदार सभी लाभान्वित होंगे।"

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को लागू होने वाली नई जीएसटी दरों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए इन सुधारों को आम नागरिकों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, छोटे दुकानदारों और अन्य लोगों को लाभ होगा और उपभोग, उत्पादन और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। शिंदे ने जीएसटी सुधारों को "दिवाली धमाका" बताया और कहा कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें अब और भी सस्ती हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को भी इस कदम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य देश के सभी 140 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाना है।

Web Title: PM Narendra Modi Shardiya Navratri 2025 Wishes PM Modi wishes Navratri and GST savings festival stresses on self-reliance