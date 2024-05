PM Modi On Congress: 'कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है....', पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा- "कांग्रेस 'जिहादी' वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है"

PM Modi On Congress:लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए जल्द मतदान होने वाले हैं। मतदान से पहले केंद्र की बीजेपी समेत अन्य पार्टियां रैलियां और जनसभा करने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं जिसमें वह कांग्रेस पर हमला करते हुए तंज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान-दुर्गापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है और दलित और ओबीसी कोटा छीनना चाहती है।"

प्रधानमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "कांग्रेस 'जिहादी' वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है।"

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''वे (विपक्ष) विकास नहीं कर सकते, वे केवल वोटों के लिए समाज को बांटना जानते हैं।" बंगाल में प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर का जिक्र करते हुए कहा, ''एक टीएमसी विधायक ने खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ दो घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे। यह कौन सी भाषा और राजनीतिक संस्कृति है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है''तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर का जिक्र करते हुए कहा, ''एक टीएमसी विधायक ने खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ दो घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे। यह कौन सी भाषा और राजनीतिक संस्कृति है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है?'' ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल ने हिंदुओं को दूसरा नागरिक बना दिया है।”

#WATCH | West Bengal: At a public rally in Bolpur, Prime Minister Narendra Modi expresses gratitude to a young girl who brought him his sketch. PM asks volunteers to get the sketch from her and asks her to write down her address too so that he can write her a letter thanking her… pic.twitter.com/kaI8gSDpPm