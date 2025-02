WATCH: '..उन्हें संसद में गरीबों का जिक्र बोरिंग लगेगा': प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जोरदार कटाक्ष किया

Highlights मोदी ने मंगलवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया पीएम मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जोरदार कटाक्ष किया उन्होंने बिना नाम लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, "मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि देश के लोगों ने मुझे 14वीं बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने का अवसर दिया है। इसलिए मैं लोगों का आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं।"

भारतीय नेता ने स्वीकार किया कि यह लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका 14वां जवाब था। उन्होंने कहा, "मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने का अवसर दिया है। इसलिए मैं जनता का आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं।"

अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जोरदार कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "जो लोग अपने मनोरंजन के लिए गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराते हैं, उन्हें संसद में गरीबों का जिक्र बोरिंग लगेगा।"

#WATCH | In a jibe to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, PM Narendra Modi says, "...Those who have photo sessions in the huts of the poor, for their own entertainment, will find the mention of the poor in Parliament boring." pic.twitter.com/YuB0TsqRos