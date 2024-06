PM Modi Jammu and Kashmir Visit: तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा, करोड़ों की सौगात, 21 जून को डल झील के किनारे योग, जानें शेयडूल

Highlights PM Modi Jammu and Kashmir Visit: 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। PM Modi Jammu and Kashmir Visit: ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। PM Modi Jammu and Kashmir Visit: श्रीनगर को 'अस्थायी रेड जोन' घोषित कर दिया गया है।

PM Modi Jammu and Kashmir Visit Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी केंद्र शासित प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर होंगे और वह कल श्रीनगर में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। जम्मू-कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तीसरी सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की पहली यात्रा है। 2018 से जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं है और भाजपा द्वारा पीडीपी के साथ अपना गठबंधन समाप्त करने के बाद राज्यपाल शासन लगाया गया था।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह: 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस डल झील के तट पर शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में मनाया जाएगा। पीएम मोदी शुक्रवार को योग करेंगे और भाषण देंगे और उनके दौरे के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर को 'अस्थायी रेड जोन' घोषित कर दिया गया है। ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

श्रीनगर में कड़ी सुरक्षाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी आज जम्मू-कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मोदी का पहला जम्मू-कश्मीर दौरा है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कैसे अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर ध्यान देते हुए दिसंबर 2014 में हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का आईडीवाई प्रस्ताव पारित किया गया।

कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यासः प्रधानमंत्री श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में 'युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू-कश्मीर में बदलाव' कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही वह 1500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह 1800 करोड़ रुपये की लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की सुधार परियोजना (जेकेसीआईपी) का भी शुभारंभ करेंगे।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजामः प्रधानमंत्री के दो दिवसीय कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को डल झील के किनारे योग करने के लिए 7,000 से अधिक लोग उनके साथ शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिभागियों को पिछले तीन दिनों से प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले 'योगासन' का प्रशिक्षण दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए श्रीनगर शहर के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं। एसकेआईसीसी की ओर जाने वाली सड़कें सील कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि एसकेआईसीसी में जांच तथा छानबीन अभियान मंगलवार को पूरा हो गया।

खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि की सुरक्षा जांचः एसकेआईसीसी के सभी अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और ड्यूटी पर मौजूद अन्य लोगों तथा इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि की सुरक्षा जांच कर ली गई है। श्रीनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहां ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स के संचालन पर रोक लगा दी है। श्रीनगर पुलिस ने 18 जून को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया, "ड्रोन नियमावली, 2021 के नियम 24(2) के अनुसार, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर के संचालन के लिए श्रीनगर शहर को तत्काल प्रभाव से 'अस्थायी रेड जोन' घोषित किया गया है।"

पिछले तीन दिन से कई योग सत्र का आयोजनः पुलिस ने कहा कि 'रेड जोन' में किसी भी अनधिकृत ड्रोन के संचालन पर ड्रोन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को होने वाले मुख्य योग समारोह से पहले घाटी और शहर में पिछले तीन दिन से कई योग सत्र का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को यहां लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर के निकट योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि पोलो ग्राउंड में एक विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही एसकेआईसीसी में भी एक कार्यक्रम हुआ।

English summary :

PM narendra Modi Jammu and Kashmir Visit Live Updates first visit third term inaugurate multiple projects in Srinagar Gift crores Yoga dal lake June 21, know schedule

Web Title: PM narendra Modi Jammu and Kashmir Visit Live Updates first visit third term inaugurate multiple projects in Srinagar Gift crores Yoga dal lake June 21, know schedule