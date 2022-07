झारखंडः 16800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, पीएम मोदी ने कहा-झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों को फायदा, देखें वीडियो

Highlights बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

देवघरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद रहे। 401 करोड़ रुपये की लागत से 657 एकड़ भूभाग में बने देवघर हवाई अड्डे का मंगलवार को उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड की नई परियोजनाओं से पूर्वी भारत का विकास होगा, यह रेल, सड़क, हवाई मार्ग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है। बोकारो-अंगुल गैस लाइन की शुरुआत से झारखंड, ओडिशा के 11 जिलों को फायदा होगा।

पीएम ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा।

