PM Modi In Bihar: आरक्षण को लेकर झूठ बोलने का अभियान, मोतिहारी और महाराजगंज में कांग्रेस और राजद पर बरसे पीएम मोदी, डीएमके के लोग ने बिहार को गाली दी, देखें वीडियो

Highlights PM Modi In Bihar: इनमें तीन बुराइयां साफ नजर आती हैं। PM Modi In Bihar: घोर कम्युनल, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी हैं। PM Modi In Bihar: डीएमके के लोगों ने बिहार को गाली दी।

PM Modi In Bihar: बिहार के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और महाराजगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस-राजद जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षियों की ओर से आरक्षण को लेकर झूठ बोलने का अभियान चलाया जा रहा है। अंबेडकर नहीं होते तो एससी-एसटी को आरक्षण नहीं मिलता।

उन्होंने कहा कि नेहरू और इस परिवार के सभी पीएम ने इसका विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग एक वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आपका आरक्षण छीनकर जिहाद वालों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चंपारण में बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह की शुरुआत की थी। लेकिन लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है?

मैंने सुना है, यहां कोई घूम-घूम कर कह रहा है कि चार जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि मोदी तो क्या किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आए। पीएम मोदी ने भीड़ देखकर कहा कि आपका ये सैलाब बता रहा है कि छठे और सातवें चरण में क्या होने वाला है?

उन्होंने कहा कि भाइयों-बहनों गरीब से गरीब मां-बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को विरासत में कुछ देकर कर जाए। हर एक मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ कर जाए। भाइयों-बहनों मोदी एक ऐसा इंसान है जिसकी अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत हैं, आप ही मेरे वारिस हैं। मेरा और कोई वारिस नहीं है।

इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि आपने अपने जीवन में जो कष्ट भोगे, उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वह परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए मुझे गरीब के कल्याण के फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं।

भाइयों-बहनों आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए केंद्र में फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही 5वें चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था और इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है।

पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। यह प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर। यह प्रहार तुष्टिकरण की राजनीति पर, टुकड़े-टुकड़े गैंग पर, समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, सनातन को गाली देने वाले विकृत मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता वाले लोगों पर होगा। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले 10 सालों में हुए हैं उतने काम आने वाले पांच वर्षों में होंगे।

उन्होंने कहा कि मोदी हर मां की उस पीड़ा को जानता है। मोदी हर मां की उस भावना को समझता है। इसलिए मोदी ने तय किया है कि मेरे देश के मां बहनों को दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल के बिल की चिंता मत करो मां। तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा है, जो तुम्हारी बीमारी का खर्च उठाएगा। मोदी गरीब के घर में पैदा हुआ है तो गरीब के लिए काम तो करेगा ही।

Web Title: PM narendra Modi In Bihar Campaign lying about reservation lashed out Congress and RJD in Motihari and Maharajganj dividing on religion watch video