PM Modi in Assam: पीएम मोदी ने असम में रखीं करोड़ों की परियोजना की आधारशिला, जनसभा में बोले- "मैं शिव भक्त हूं सारा जहर निगल लेता हूं"

PM Modi in Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दारंग जिले में दारंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। करोड़ों की परियोजना की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा, "मुझे कितनी ही गालियाँ दे, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा ज़हर निकाल लेता हूँ।"

पीएम ने आगे कहा कि लेकिन जब किसी और का अपमान होता है, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग मुझे बताइए, भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित करने का मेरा फैसला सही है या गलत? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए किया गया अपमान सही है या गलत?

उन्होंने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य शहरी गतिशीलता को बढ़ाना, यातायात को कम करना और राजधानी शहर और उसके आसपास कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इसके अलावा, उन्होंने ब्रह्मपुत्र पर कुरुवा-नरेंगी पुल की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद थे। उन्होंने दारंग में 1894 के नरसंहार की याद में कृषक शहीद दिवस को चिह्नित करते हुए पीएम मोदी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। बाद में, गोलाघाट ज़िले के नुमालीगढ़ में, प्रधानमंत्री मोदी नुमालीगढ़ रिफ़ाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायोएथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। वह नुमालीगढ़ रिफ़ाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

#WATCH | Darrang, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "...Mujhe kitne hi gaaliya de, main bhagwan Shiv ka bhakt hoon, saara zehar nikal leta hoon... but when someone else is insulted, I cannot tolerate that. You people tell me, is my decision of honouring Bhupen Da with… https://t.co/2jEsJ8VROCpic.twitter.com/I3ASoSE7jp — ANI (@ANI) September 14, 2025

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इससे रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को राज्य के लिए एक "महत्वपूर्ण अवसर" बताया।

एक पोस्ट साझा करते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने लिखा, "आज असम के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब से कुछ ही देर में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18,530 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन कार्यों में नई सड़कें, पुल, एक मेडिकल कॉलेज और एक प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा पहल शामिल है।"

प्रधानमंत्री मोदी असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले शनिवार को उन्होंने गुवाहाटी में एक रोड शो किया और महान गायक एवं भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका को उनकी जन्म शताब्दी समारोह के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की।

Web Title: PM Narendra Modi in Assam said I am devotee of Shiva I swallow all the poison