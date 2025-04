PM Modi in Bihar: पीएम मोदी ने आतंकियों को दी बड़ी चेतावनी, कहा- "अब आतंकियों की बच्ची-कुच्ची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है"

PM Modi in Bihar: पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीबिहार के मधुबनी दौरे पर पहुंचे। उस दौरान उन्होंने बिहार समेत पूरे देश को 13,480 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बेहद सादगी के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने मौन रखवाया। भाषण शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी आंख मूंदकर हाथ जोड़ते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की।

पीएम मोदी ने कहा कि अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठकर ही 22 अप्रैल को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धाजंलि देने के लिए हम कुछ पल का मौन रखेंगे।

वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल आतंकवादियों को ऐसी सजा दी जाएगी, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आंतिकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि-कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हों सके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई और किसी ने अपना जीवन साथी खोया है।

#WATCH | On #PahalgamTerroristAttack, PM Modi says, "I want to say in very clear words that these terrorists and those who conspired towards this attack will get a punishment bigger than they can imagine..."



"The entire nation is saddened by the brutality with which terrorists… pic.twitter.com/s7tmCIaHUj