पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या होगा इनका रुट और किराया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 10, 2025 12:55 IST2025-08-10T12:55:08+5:302025-08-10T12:55:11+5:30
PM Modi in Bengaluru: PM नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
PM Modi in Bengaluru: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में तीन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु-बेलगावी ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ को मोदी ने स्वयं हरी झंडी दिखाई तथा श्री माता वैष्णो देवी कटरा-अमृतसर और अजनी (नागपुर)-पुणे वंदे भारत सेवाओं की शुरुआत डिजिटल माध्यम से की। अधिकारियों ने कहा कि ये ट्रेन क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय रूप से इजाफा करेंगी, यात्रा समय को कम करेंगी और यात्रियों को ‘‘विश्वस्तरीय’’ यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी।
इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री का काफिला जब रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, तो सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में एकत्र लोगों ने ‘‘मोदी, मोदी’’ के नारे लगाकर उनका स्वागत किया।
#Watch | Prime Minister @narendramodi flags off 3 Vande Bharat Express trains at KSR Railway Station in Bengaluru.— DD News (@DDNewslive) August 10, 2025
It includes trains from Bengaluru to Belagavi, Amritsar to Sri Mata Vaishno Devi Katra and Nagpur (Ajni) to Pune.@PMOIndia#PMModiInKarnatakapic.twitter.com/DDp9yopRox
मोदी ने भी अपनी कार के अंदर से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। बेंगलुरु-बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक में संचालित होने वाली 11वीं वंदे भारत सेवा होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इससे 611 किलोमीटर की दूरी मात्र 8.5 घंटे में तय की जा सकेगी। यह इन दोनों शहरों के बीच सबसे तेज गति की ट्रेन है, जिससे मौजूदा ट्रेन सेवाओं की तुलना में केएसआर (क्रांतिवीर संगोल्लि रायाण्ण) बेंगलुरु से बेलगावी तक लगभग एक घंटे 20 मिनट और बेलगावी-केएसआर बेंगलुरु तक एक घंटे 40 मिनट की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि यह ट्रेन भारत के ‘सिलिकॉन सिटी’ बेंगलुरु को प्रमुख चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों के केंद्र बेलगावी से जोड़ती है, जिससे आर्थिक और शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा तथा यह मार्ग कर्नाटक के समृद्ध गन्ना क्षेत्र और धारवाड़, हुबली, हावेरी, दावणगेरे एवं तुमकुरु जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है।
धारवाड़ अपने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं हुबली एक संपन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है जबकि हावेरी एक उभरता हुआ कृषि केंद्र है और दावणगेरे कपड़ा एवं कृषि के लिए प्रसिद्ध है तथा तुमकुरु एक बढ़ता हुआ औद्योगिक एवं शैक्षिक केंद्र है।
रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस बेहतर संपर्क से छात्रों, पेशेवरों, किसानों और व्यापारियों को बेंगलुरु के व्यापक अवसरों तक तेजी से पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
उद्घाटन के बाद एक विशेष उद्घाटन ट्रेन (ट्रेन संख्या 06575) केएसआर बेंगलुरु से बेलगावी के लिए पूर्वाह्न 11 बजकर 15 मिनट पर चला करेगी और उसी दिन रात आठ बजे बेलगावी पहुंचेगी। यह ट्रेन यशवंतपुर, तुमकुरु, दावणगेरे, एसएमएम हावेरी, एसएसएस हुबली और धारवाड़ में रुकेगी।