पीएम मोदी ने सुनक को दी बधाई, ट्वीट में कहा- वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने को लेकर उत्सुक

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि वह वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने तथा रोडमैप 2030 को लागू करने को लेकर उत्सुक हैं।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई! चूंकि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटिश भारतीयों के ‘ जीवंत सेतु’ को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदला है। ’’

PM Narendra Modi congratulates UK PM-designate #RishiSunak.



"...As you become UK PM, I look forward to working closely together on global issues, and implementing Roadmap 2030..," PM Modi tweets. pic.twitter.com/SvLMdbmCLk