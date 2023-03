पीएम मोदी ने आगामी गर्म मौसम को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने आवास पर आगामी गर्मियों में गर्म मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएमओ ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी को मानसून के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा बुनियादी ढांचे की तैयारी और आपदा से संबंधित गर्मी और शमन उपायों की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई।

पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी ने आईएमडी से दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करने को कहा, जिसे आसानी से समझा और प्रसारित किया जा सके। इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीवी समाचार चैनल और एफएम रेडियो दैनिक मौसम पूर्वानुमान को समझाने के लिए रोजाना कुछ मिनट खर्च कर सकते हैं।

PM Modi asked IMD to issue daily weather forecasts in a manner which can be easily interpreted & disseminated. It was also discussed that TV news channels & FM radio could spend few minutes daily to explain the daily weather forecast