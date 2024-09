PM Narendra Modi birthday: 74 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति समेत गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी दी शुभकामनाएं

Highlights PM modi birthday: नरेंद्र मोदी का आज 74 वां जन्मदिन है PM modi birthday: इस खास मौके पर देश भर के नेताओं समेत राष्ट्रपति ने भेजी शुभकामनाएं PM modi birthday: हालांकि, एक सुर में कहा पीएम निर्णायक, काल्पनिक और प्रेरणा से भरें हैं

PM modi birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां बर्थडे है, इस खास मौके पर देश के राज्यों के मुखिया उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही नहीं इस अवसर को और खास बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाइयां दी। हालांकि, सभी ने एक सुर में कहा कि वो निर्णायक, काल्पनिक और प्रेरणा से भरे नेता हैं, जिनसे देश के युवाओं को सीखना चाहिए।

पीएम मोदी का जन्म यहां हुआ..

17 सितंबर, 1950 को गुजरात के मेहसाणा के वडनगर में नरेंद्र दामोदरदास मोदी के रूप में जन्मे प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने 4 बार से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और फिर 2014 में पहली बार प्रधान मंत्री बने।

Sand artist Sudarshan Patnaik created a special piece of art on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday on Monday pic.twitter.com/iwokaZcu5B

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा, "नए भारत के विजन के साथ विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा है। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति व जनकल्याण के संकल्प से अनेक असंभव से लगने वाले कार्यों को संभव बनाकर गरीब कल्याण के नए कीर्तिमान रचे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसे निर्णायक नेता मिले हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर वंचितों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के काम किये। देशवासियों का आत्मगौरव बढ़ाने के साथ-साथ उनके नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण भी बदला है। समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊँचाई तक देश का मान बढ़ाने वाले मोदी जी दुनिया भर में शांति, करुणा व संवेदना की प्रेरणा हैं"।

दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई देते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बल पर असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है तथा देश की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। मेरी कामना है कि आपके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से किए जा रहे अभिनव प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप दीर्घायु हों तथा सदैव स्वस्थ और सानंद रहें।"

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। दूरदर्शी नेता और मां भारती के महान पुत्र, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।"

Warm birthday wishes to the visionary leader & great son of Maa Bharati, Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji.



Your vision for a stronger, prosperous India resonates in every heart.



May your dynamic leadership & unwavering dedication continue to transform India and… pic.twitter.com/PlzFdoIoGY