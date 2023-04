सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में बोले पीएम मोदी- इसके जैसे पेशेवर और कुशल संस्थानों के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता

Highlights सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि कहा कि सीबीआई ने आम नागरिक को उम्मीद और ताकत दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसे पेशेवर और कुशल संस्थानों के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता।

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के डायमंड जुबली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सीबीआई ने आम नागरिक को उम्मीद और ताकत दी है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं क्योंकि सीबीआई न्याय के लिए एक ब्रांड के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसे पेशेवर और कुशल संस्थानों के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता।

पीएम मोदी ने आगे कहा, "बैंक धोखाधड़ी से लेकर वन्य जीवन संबंधी धोखाधड़ी तक सीबीआई का कार्यक्षेत्र कई गुना बढ़ गया है लेकिन सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े-बड़े घोटाले हुए लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था...2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया।"

#WATCH | 10 years ago, there was a competition to do more and more corruption. Big scams took place during that time but the accused were not scared because the system stood by them… After 2014, we worked on a mission mode against corruption, black money: PM Narendra Modi pic.twitter.com/LOqxd6mCbz