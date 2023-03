'बुनियादी ढांचा और निवेश' पर बजट के बाद वेबिनार में बोले पीएम मोदी- इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई ग्रोथ एनर्जी देगा इस साल का बजट

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का बजट बुनियादी ढांचे के विकास को नई ऊर्जा देता है उन्होंने कहा कि ‘गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक का कायाकल्प करेगा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'बुनियादी ढांचा और निवेश- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार' पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "इस साल का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई ग्रोथ एनर्जी देगा। देश के विकास की प्रक्रिया में अवसंरचना विकास हमेशा एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है।"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "2014 से पहले की तुलना में आज राष्ट्रीय राजमार्गों का औसत वार्षिक निर्माण लगभग 2 गुना हो गया है। दुर्भाग्य से, स्वतंत्रता के बाद, आधुनिक बुनियादी ढांचे पर अधिक आवश्यक जोर नहीं दिया गया। अवसंरचना विकास देश की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है। आधुनिक बुनियादी ढांचे को महत्व राज्यों द्वारा भी दिया जाना चाहिए।"

This year's budget will give new growth energy to the infrastructure sector. Infrastructure development has always been an important pillar in the process of a country's development: PM Narendra Modi at post-Budget webinar on 'Infrastructure and Investment' pic.twitter.com/1v8lFDirmM