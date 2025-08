Watch: पीएम मोदी की पाकिस्तानी 'राखी बहन' ने इस रक्षाबंधन पर उनके लिए खास राखी तैयार की

नई दिल्ली: रक्षाबंधन के नज़दीक आते ही, पाकिस्तानी मूल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राखी बहन के रूप में मशहूर क़मर मोहसिन शेख़ उनकी कलाई पर राखी बाँधने की तैयारी कर रही हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शेख़ पिछले 30 सालों से मोदी को राखी भेज रही हैं और इस रिश्ते को अपने दिल से संजोए हुए हैं। हर साल, वह कई राखियाँ खुद बनाती हैं और प्रधानमंत्री के लिए एक चुनती हैं। इस साल, उन्होंने भक्ति और परंपरा के प्रतीक के रूप में पवित्र 'ॐ' चिन्ह वाली एक राखी विशेष रूप से डिज़ाइन की है।

VIDEO | As Rakshabandhan approaches, Qamar Mohsin Sheikh, a Pakistani-origin woman living in Ahmedabad, is once again preparing to tie a handmade rakhi to Prime Minister Narendra Modi, continuing a unique tradition that has lasted around 30 years.



