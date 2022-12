पीएम मोदी की मां हीराबेन के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल ने जारी किया प्रेस नोट, बताई कैसी अब तबियत

Highlights अस्पताल ने प्रेस नोट जारी कर कहा, हीराबा मोदी की स्वास्थ्य स्थिति में अब सुधार है अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती हैं हीराबेन सोमभाई मोदी ने कहा, उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, वह अभी काफी बेहतर हैं

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की सेहत को लेकर अस्पताल ने हैल्थ अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक अब उनकी तबियत में सुधार हो रहा है। वह अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती हैं। गुरुवार को अस्पताल ने प्रेस नोट जारी कर कहा, हीराबा मोदी की स्वास्थ्य स्थिति में अब सुधार है।

हीराबेन (99) को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां के चलते बुधवार को सुबह ‘यू एन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर’ में भर्ती कराया गया था। सोमभाई मोदी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वह अभी काफी बेहतर हैं। वे अपने हाथ और पैर भी हिला पा रही हैं।

उन्होंने इशारों में हमें बताया कि हम उन्हें बिठा दें । साथ ही उन्होंने अस्पताल की ओर से दिया गया तरल आहार भी ग्रहण किया। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ आज सीटी स्कैन और एमआरआई किए जाने के बाद चिकित्सक उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने के संबंध में फैसला करेंगे।’’ अस्पताल ने बुधवार को कहा था कि प्रधानमंत्री की मां की हालत स्थिर है।

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दोपहर में दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे और यहां अस्पताल में अपनी मां से मुलाकात की थी। वह एक घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रुके थे। उन्होंने सिविल अस्पताल के परिसर में स्थित सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त चिकित्सा सुविधा में चिकित्सकों से भी बात की थी।

हीराबेन गांधीनगर शहर के पास रायसन गांव में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं। उन्हें हीरा बा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जब भी गुजरात दौरे पर आते हैं, तो नियमित रूप से रायसन जाकर अपनी मां से मिलते हैं।

PM Modi's mother Heeraben Modi's health condition is recovering, says UN Mehta Institute of Cardiology & Research Centre, Ahmedabad pic.twitter.com/4ZC3GH6IjB