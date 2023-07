पीएम मोदी 7-8 जुलाई को 4 राज्यों का करेंगे दौरा, कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन, जानें पूरा कार्यक्रम

Highlights पीएम मोदी पांच शहरों - रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर में लगभग एक दर्जन कार्यक्रमों में भाग लेंगे दौरे के दौरान वह लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लगभग 50 परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार राज्यों का दौरा करेंगे। वह 7-8 जुलाई को छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान। भारत सरकार के सूत्र ने एएनआई को इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी पांच शहरों - रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर में लगभग एक दर्जन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दौरे के दौरान वह लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लगभग 50 परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, 7 जुलाई को पीएम मोदी दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वह गोरखपुर जाएंगे जहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। गोरखपुर से पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे, जहां वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं 8 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल और फिर राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर जाएंगे।

Prime Minister Narendra Modi will undertake a tour of four states viz. Chhattisgarh, UP, Telangana and Rajasthan on July 7-8: Govt of India sources



PM Modi will participate in around a dozen programmes across five cities - Raipur, Gorakhpur, Varanasi, Warangal and Bikaner.