प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे पीएम मोदी: सूत्र

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल (95) का मंगलवार को निधन हो गया। वह मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में करीब एक सप्ताह पहले सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। बादल ने रात करीब आठ बजे अंतिम सांस ली। बादल अस्पताल की अति गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती थे।

इस बीच समाचार एजेंसी एएनआई ने बुधवार को सूत्र के हवाले से बताया कि प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को बादल के निधन पर शोक जताया था और और कहा था कि उन्होंने ना सिर्फ पंजाब की प्रगति के लिए अथक प्रयास किये, बल्कि देश के विकास में भी बहुत योगदान दिया।

