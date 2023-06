Rozgar Mela: पीएम मोदी आज 70 हजार युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 43 जगहों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन

Highlights रोजगार मेला के तहत पीएम मोदी आज 70 हजार नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। यही नहीं पीएम मोदी इन युवाओं से भी संबोधन करने वाले हैं।

नई दिल्ली: पीएम मोदी आज 70 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन युवाओं को ये पत्र देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को बताया था कि पीएम मोदी मंगलावर यानी 13 जून को विभिन्न भर्तियों के लिए चयनित युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

बता दें कि केंद्र सरकार की रोजगार मेला के तहत ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इस संबंध में देश भर में 43 जगहों पर इस मेले का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं पीएम इन नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे और आज 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रोग्राम होगा।

बता दें कि रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुखता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। ऐसे में इस बार कई विभागों से भर्ती की गई है जैसे वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और गृह मंत्रालय के अलावा कई और विभाग से भी भर्ती हुई है।

रोजगार मेला, रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेले से, आगे के रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।

Prime Minister Narendra Modi to distribute about 70,000 appointment letters to newly inducted recruits via video conferencing today. Prime Minister will also address these appointees on the occasion.



