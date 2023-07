मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की घटना देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मेरा ह्रदय पीड़ा और क्रोध से भरा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि गुनाहगारों को बक्शा नहीं जाएगा।

नई दिल्ली: मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बताया जा रहा है कि यह वीडियो 3 या 4 मई का है। वहीं, अब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कहा कि मणिपुर की घटना देश के लिए शर्मनाक, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि मेरा ह्रदय पीड़ा और क्रोध से भरा है। माताओं और बहनों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि गुनाहगारों को बक्शा नहीं जाएगा।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "...I assure the nation, no guilty will be spared. Law will take its course with all its might. What happened with the daughters of Manipur can never be forgiven." pic.twitter.com/HhVf220iKV

उन्होंने आगे कहा, "मेरा दिल दर्द और गुस्से से भर गया है. मणिपुर से जो घटना हमारे सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है. मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करें - खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सख्त से सख्त कदम उठाएं। राजस्थान की कोई घटना हो या छत्तीसगढ़ की, मणिपुर की या देश के किसी भी कोने की - राजनीति से ऊपर उठें..."

PM Narendra Modi says, "My heart is filled with pain and anger. The incident from Manipur that has come before us is shameful for any civilised society. I urge all the CMs to further strengthen law & order in their states - especially for the security of women and take the… pic.twitter.com/SKLTtpAjuo