"साल 2047 तक भारत बन जाएगा एक विकसित राष्ट्र, लक्ष्य हासिल करने में तकनीक की होगी अहम भूमिका", बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली: पीएम मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक भारत को उसके विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने में तकनीक का बड़ा योगदान होगा। उनके अनुसार, भारत फिलहाल बड़े स्तर पर एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है जिससे तकनीक का लाभ हर किसी को मिल सके।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी पर चलेगा और इसे केवल डिजिटल और इंटरनेट प्रौद्योगिकी तक की सीमित नहीं रखा जाएगा। उनके अनुसार, जो लोग टैक्स देते है उनकी समस्या का समाधान टेक्‍नोलॉजी से की जाए और इसी कारण टैक्‍स स‍िस्‍टम को 'फेसलेस' बनाया जा रहा है।

टेक्‍नोलॉजी पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इसकी काफी मदद प्रौद्योगिकी भी कर रहा है। उनके अनुसार, इस कारऩ भारत बड़े पैमाने पर आधुनिक डिजिटल का बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और यही कारण है कि इस सेक्टर में बढ़-चढ़कर निवेश भी कर रहा है।

