पीएम मोदी मां हीराबेन मोदी के 100वें जन्मदिन पर पहुंचे घर; पांव पखारे, मिठाई खिलाई, पैर छू लिया आशीर्वाद

गांधीनगरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी आज 100वें वर्ष में प्रवेश कर गईं। मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी उनसे मिलने गांधीनगर स्थित घर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मां हीराबेन के साथ करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। मां उनके लिए प्रेरणास्रोत रही हैं। उन्होंने तांबे के बर्तन में मां के पैर पखारे, इसके बाद उन्हें मिठाई खिलाई। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में पीएम मां के पैर पखारते, मिठाई खिलाते हुए देखा जा सकता है। पीएम ने मां का आशीर्वाद लिया और अगले कार्यक्रम के लिए निकल गए। बता दें किप्रधानमंत्री बनने के बाद भी पीएम मोदी कई मौकों पर गुजरात आकर मां का आशीर्वाद ले चुके हैं। उन्हें अपनी मां के प्रति विशेष लगाव है।

Gujarat | Prime Minister Narendra Modi met his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar on her birthday today.



Heeraben Modi is entering the 100th year of her life today. pic.twitter.com/CEVF9aAocv