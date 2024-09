PM Modi-Sreejesh: प्रधानमंत्री मोदी से मिला पत्र सोशल मीडिया पर साझा, महान गोलकीपर श्रीजेश ने कहा- भावपूर्ण, एक अक्षर कभी भी...

Highlights PM Modi-Sreejesh: राष्ट्रीय जूनियर कोच के रूप में भी उतने ही प्रभावी होंगे। PM Modi-Sreejesh: एशियाई खेलों में दो स्वर्ण और चैम्पियंस ट्रॉफी में दो रजत भी जीत चुके हैं। PM Modi-Sreejesh: हॉकी इंडिया ने उन्हें जूनियर टीम का नया मुख्य कोच बनाया है।

PM Modi-Sreejesh: हॉकी को अलविदा कह चुके महान गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें प्रधानमंत्री ने खेल में उनके योगदान की सराहना करते हुए विश्वास जताया है कि वह नये राष्ट्रीय जूनियर कोच के रूप में भी उतने ही प्रभावी होंगे। टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस में कांस्य जीतने के बाद श्रीजेश ने हॉकी से विदा ली। भारतीय हॉकी की दीवार कहे जाने वाले श्रीजेश एशियाई खेलों में दो स्वर्ण और चैम्पियंस ट्रॉफी में दो रजत भी जीत चुके हैं। हॉकी इंडिया ने उन्हें जूनियर टीम का नया मुख्य कोच बनाया है।

