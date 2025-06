World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा | Watch

Highlights मोदी को हाल ही में कच्छ की यात्रा के दौरान महिलाओं के एक समूह ने सिंदूर के पौधे भेंट किए ये महिलाएं 1971 के युद्ध के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए जानी जाती हैं इस पहल से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया कि वे अपने आवास पर पौधा लगाएंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में कच्छ की यात्रा के दौरान महिलाओं के एक समूह ने सिंदूर के पौधे भेंट किए। प्रधानमंत्री से मिलने वाली ये महिलाएं 1971 के युद्ध के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए जानी जाती हैं। इस पहल से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया कि वे अपने आवास पर पौधा लगाएंगे। उस वादे को पूरा करते हुए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने 7, लोक कल्याण मार्ग पर सिंदूर का पौधा लगाया।

बाद में उन्होंने X पर पोस्ट किया, 1971 के युद्ध में साहस और वीरता की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली कच्छ की वीर माताओं और बहनों ने हाल ही में गुजरात की मेरी यात्रा के दौरान मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में उस पौधे को लगाने का सौभाग्य मिला है। यह पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का एक सशक्त प्रतीक बना रहेगा।

VIDEO | During PM Modi's (@narendramodi) recent visit to Kutch, he met a group of women who had displayed remarkable courage during the 1971 war. As a token of their respect and resilience, the women gifted him Sindoor saplings.



Moved by the gesture, PM Modi promised he would… pic.twitter.com/U7PH7qwDq3