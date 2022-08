एक बार फिर सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाइडन समेत इन नेताओं को छोड़ा पीछे

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग के साथ लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी हैं। इस सूची में 22 विश्व नेताओं को शामिल किया गया है।

नई दिल्ली: मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग के साथ लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। उक्त सूची में पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी हैं। ओब्रेडोर को 63 फीसदी रेटिंग मिली है, ड्रैगी ने 54 फीसदी रेटिंग हासिल की है।

इस सूची में 22 विश्व नेताओं को शामिल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 41 फीसदी रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर रहे। बाइडन के ठीक पीछे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 39 फीसदी रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं और सातवें स्थान पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 38 फीसदी रेटिंग के साथ हैं। नवंबर 2021 और जनवरी 2022 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी सबसे ऊपर हैं।

Global Leader Approval: *Among all adults



Modi: 75%

López Obrador: 63%

Draghi: 54%

Bolsonaro: 42%

Biden: 41%

Trudeau: 39%

Kishida: 38%

Macron: 34%

Scholz: 30%

Johnson: 25%



...view the full list: https://t.co/wRhUGsLkjq



*Updated 08/25/22 pic.twitter.com/1v8KHIEuHj