PM Modi Oath ceremony Live: चूड़ीदार पायजामे के साथ सफेद कुर्ता और नीली जैकेट पहनी, नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

Highlights क्रीम रंग का कुर्ता-पायजामा और हल्के सुनहरे रंग की जैकेट पहनी थी। मोदी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। समारोह में मोदी ने अपनी पोशाक के साथ काले जूते पहने।

PM Modi Oath ceremony Live: नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान चूड़ीदार पायजामे के साथ सफेद कुर्ता और नीली जैकेट पहनी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने अपनी पोशाक के साथ काले जूते पहने। मोदी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने क्रीम रंग का कुर्ता-पायजामा और हल्के सुनहरे रंग की जैकेट पहनी थी। वर्ष 2019 के शपथ ग्रहण के दौरान भी मोदी ने लगभग ऐसी ही पोशाक का चयन किया था।

महत्वपूर्ण अवसरों पर मोदी की पसंदीदा पोशाक कुर्ता और बंद गला जैकेट है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान वह आकर्षक और रंग-बिरंगी पगड़ी पहने हुए भी नजर आये हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अनिल कपूर और रजनीकांत तथा उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी उन लोगों में शामिल थे, जो रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए। अभिनेता अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अनुपम खेर और विक्रांत मैसी भी उपस्थित थे।

शीर्ष उद्योगपतियों में, मुकेश अंबानी अपने बेटों- अनंत और आकाश तथा दामाद आनंद पीरामल के साथ उपस्थित थे। गौतम अडाणी के साथ उनकी पत्नी प्रीति और भाई राजेश अडाणी भी मौजूद थे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रतिभा पाटिल भी शामिल हुए। समारोह में कई धार्मिक नेता भी मौजूद थे।

