कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की विवादित टिप्पणी: कर्नाटक की रैली में प्रधानमंत्री को बताया 'जहरीला साँप'

Highlights ANI के अनुसार, चुनावी रैली में स्थानीय भाषा में खड़गे पीएम मोदी को 'जहरीला साँप' बता रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी 'जहरीले सांप' की तरह हैं भाजपा ने कहा- हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है

बेंगलुरु: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित टिप्पणी की है। गुरुवार को कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कालाबुरागी में चुनावी रैली के दौरान अपने भाषण में खड़गे ने प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी को 'जहरीला साँप' बताया है। एएनआई ने ट्विटर पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह स्थानीय भाषा में कहते नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी 'जहरीले सांप' की तरह हैं, आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं। यदि आप इसे चाटते हैं, तो आप मर गए।

#KarnatakaAssemblyElections2023 | PM Modi is like a 'poisonous snake', you might think it’s poison or not. If you lick it, you’re dead...: Congress chief Mallikarjun Kharge in Kalaburagi pic.twitter.com/Bqi7zVFnO9

वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने खड़गे के इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया 'जहरीला सांप'...सोनिया गांधी के 'मौत का सौदागर' से जो शुरू हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, हम जानते हैं, कांग्रेस लगातार नई गहराईयों में उतरती जा रही है। हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है और इसे जानती है।

Now Congress Presidnet Kharge calls Prime Minister Modi ‘poisonous snake’…



What started with Sonia Gandhi’s ‘maut ka saudagar’, and we know how it ended, the Congress continues to plummet to new depths.



The desperation shows Congress is losing ground in Karnataka and knows it. pic.twitter.com/75FECizSOW