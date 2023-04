कर्नाटक विधानसभा चुनाव: कार्यकर्ताओं के नाम पीएम मोदी का संबोधन, कहा- हर मतदान केंद्र पर आपका प्रयास भाजपा को रिकॉर्ड अंतर से जीत दिलाएगा

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि मैं राज्य के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ दिनों में कर्नाटक का दौरा करूंगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि राज्य में प्रचार करने वाले भाजपा नेताओं ने कहा है कि उन्हें वहां के लोगों का भरपूर स्नेह मिला। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक के लोगों को भाजपा की प्रदेश इकाई पर बहुत भरोसा है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, "मैं राज्य के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ दिनों में कर्नाटक का दौरा करूंगा। राज्य में प्रचार करने वाले भाजपा नेताओं ने कहा है कि उन्हें वहां के लोगों का भरपूर स्नेह मिला। यह भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है।"

I will visit Karnataka in a couple of days to receive the blessings of the people of the state. BJP leaders who have campaigned in the state have said that they received a lot of affection from the people there. This shows people's confidence in BJP: PM Modi during his… pic.twitter.com/VFjznN6IF0