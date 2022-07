प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के जालौन में 14,850 करोड़ रुपये के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया, देखें वीडियो

Highlights लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से 296 किलोमीटर चार लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया गया है एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा फोर-लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 29 फरवरी, 2020 को पीएम मोदी ने रखी थी

जालौनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (16 जुलाई) को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया।लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से 296 किलोमीटर फोर लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

केन्द्र सरकार देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी एक प्रमुख विशेषता सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की दिशा में काम करना है। चित्रकूट को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले फोर-लेन एक्सप्रेसवे कीआधारशिला 29 फरवरी, 2020 को पीएम मोदी ने रखी थी। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 28 महीने लगे। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा शनिवार किया गया।

Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Bundelkhand Expressway shortly in Jalaun, Uttar Pradesh. CM Yogi Adityanath also present at the event. pic.twitter.com/uv232U7niM — ANI (@ANI) July 16, 2022

अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। 2022-23 के बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये बजट आवंटन किया गया था जो अब तक का सबसे अधिक है। 2013-14 में 30,300 करोड़ के आवंटन की तुलना तुलना करें तो यह लगभग 550 प्रतिशत से अधिक है।

Tomorrow, 16th July is a special day for my sisters and brothers of the Bundelkhand region. At a programme in Jalaun district, the Bundelkhand Expressway will be inaugurated. This project will boost the local economy and connectivity. https://t.co/wYy4pRQgx4pic.twitter.com/Y2liHsxE5U — Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2022

पिछले सात वर्षों में, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किमी (अप्रैल 2014 तक) से 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 1,41,000 किमी (31 दिसंबर, 2021 तक) हो गई है।

The state-of-the-art Bundelkhand Expressway passes through 7 districts. The local economy will benefit tremendously due to it. There will be great industrial development in the region and this would bring more opportunities for the local youth. https://t.co/FAkvBskOVf — Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2022

आगे चलकर इसे छह लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है

बयान के मुताबिक कुल 296 किलोमीटर लंबे इस चार लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के तत्वावधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे छह लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है।

एक्सप्रेस वे 7 जिलों से होकर गुजरता है

यह एक्सप्रेसवे सात जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर सृजित होंगे। बांदा और जालौन जिलों में इस एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षाकर्मियों द्वारा जिला मुख्यालय उरई के सभी होटल एवं रेस्टोरेंट पर सघन जांच पड़ताल अभियान चलाया जा रहा है ।

