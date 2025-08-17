पीएम मोदी ने दिल्ली-एनसीआर में 11,000 करोड़ रुपये की दो राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ट्रैफिक और प्रदूषण पर लगेगा अंकुश
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में लगभग 11,000 करोड़ रुपये की दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग-II (UER-II) के अलीपुर-दिचाओं कलां खंड को 17 अगस्त की दोपहर रोहिणी में हरी झंडी दी गई।
उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थलों का निरीक्षण किया और श्रमयोगियों (निर्माण श्रमिकों) से बातचीत की। उद्घाटन के बाद, उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए परियोजनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका के नाम पर रखा गया है, यह आयोजन रोहिणी में हो रहा है और वातावरण जन्माष्टमी के उल्लास से भरा हुआ है। मैं भी द्वारका की धरती से हूँ और आज पूरा वातावरण सचमुच 'कृष्णमयी' हो गया है।"
नए बुनियादी ढांचे से भीड़भाड़ कम करने में कैसे मदद मिलेगी, इस बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, "अगस्त का यह महीना आज़ादी और क्रांति के रंगों में रंगा है। आज़ादी के इस पर्व के बीच, आज देश की राजधानी दिल्ली विकास की क्रांति देख रही है। कुछ समय पहले ही दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी।"
इसके बाद अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण को दोहराते हुए पीएम ने यह भी कहा, "15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास के बारे में पूरे विश्वास के साथ बात की थी। जब दुनिया भारत को देखती है और उसका मूल्यांकन करती है, तो उसकी पहली नज़र हमारी राजधानी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए, हमें दिल्ली को विकास का ऐसा मॉडल बनाना है, जहाँ सभी को लगे कि हाँ, यह विकासशील भारत की राजधानी है।"
5,360 करोड़ रुपये की लागत से विकसित द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड दो पैकेजों में विभाजित है: शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर-21 तक 5.9 किलोमीटर का खंड और दिल्ली-हरियाणा सीमा तक फैला 4.2 किलोमीटर का खंड। यह परियोजना यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का पूरक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मार्च 2024 में करेंगे।
5,580 करोड़ रुपये की लागत वाला यूईआर-II कॉरिडोर अलीपुर से दिचाओं कलां तक जाता है, जो एनएच-44 को एनएच-48 से जोड़ता है। बहादुरगढ़ और सोनीपत तक जाने वाली इस परियोजना से इनर और आउटर रिंग रोड और मुकरबा चौक, धौला कुआँ और एनएच-09 जैसे व्यस्त जंक्शनों पर भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।
कहा जा रहा है कि इन परियोजनाओं से सिंघु बॉर्डर से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का यात्रा समय लगभग दो घंटे से घटकर केवल 40 मिनट रह जाएगा, एनसीआर में माल की आवाजाही आसान होगी और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कम होगा, जिससे वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई को बल मिलेगा।
ये परियोजनाएं राजधानी में भीड़भाड़ कम करने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की 50,000 करोड़ रुपये की योजना का हिस्सा हैं। उद्घाटन से ठीक पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभा को संबोधित किया।